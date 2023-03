Belgian Cats zijn reekshoofd op EK-loting en vermijden clash met grote basketlanden

Woensdag gaat in de Sloveense hoofdstad Ljubljana de loting voor het EK (dames) door. De Belgian Cats (FIBA 7) zitten in de eerste pot en zijn dus reekshoofd. In de eerste ronde vermijden ze dus een clash met Spanje, Frankrijk en Servië. Het EK gaat door van 15 tot 25 juni in Slovenië/Ljubljana en Israël/Tel Aviv. De Cats gaan op hun vierde opeenvolgende EK voor een derde medaille.

De plaatsing en de partnerfederaties van de organisatoren zijn nu bevestigd in de aanloop naar de loting voor FIBA Women’s EuroBasket 2023, die op 8 maart in de Sloveense hoofdstad Ljubljana doorgaat. Slovenië kiest als partnerland Servië en Israël gaat voor Tsjechië. De zestien ploegen worden ondergebracht in vier poules van vier. Twee in Ljublana en twee in Tel Aviv. De vier groepswinnaars zijn rechtstreeks geplaatst voor de kwartfinales. De nummers 2 en 3 werken een barragematch af met als inzet een stek bij de laatste acht.

De Belgian Cats, die in 2017 (Tsjechië) en 2021 (Frankrijk/Spanje) de bronzen medaille veroverden gaan voor een derde medaille. Een stek in de top-6, als Frankrijk (gastland voor de Olympische Spelen) bij de eerste zes eindigt, is een must willen de Cats on the road blijven voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

Toppers als Emma Meesseman en Julie Allemand passen alvast voor het komende WNBA-seizoen en focussen zich volledig op de Belgian Cats. De voorbereiding start begin mei en brengt naast internationale toernooien en Servië en Spanje waarschijnlijk ook vier oefeninterlands in België.

De reeksindeling voor de loting

Pot 1: Spanje; Frankrijk; België; Servië

Pot 2: Turkije; Italië; Griekenland; Slovenië

Pot 3: Groot-Brittannië; Montenegro; Slowakije; Tsjechië

Pot 4: Hongarije; Letland; Duitsland; Israël.