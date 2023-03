Kommil Foo spit in nieuwe voorstelling in familieverleden: “Wij moeten hard werken én overeenkomen”

Met familie moet je wandelen, maar niet handelen. Volgens die tegeltjeswijsheid is ondernemen met leden van je eigen stam niet altijd een goed idee, maar Raf (57) en Mich (54) Walschaerts bewijzen al meer dan dertig jaar het tegendeel. Met een mix van ontroering en hilariteit, onsterfelijke nummers (Ruimtevaarder, Atlantis, Liefde zonder meer …) en een absurde beeldtaal eigenden zij zich in Vlaanderen en Nederland een eigen niche toe. Allebei zagen ze Abraham al een tijdje geleden, maar de inspiratiebronnen lijken nog lang niet opgedroogd.

“Tot nu toe ging het altijd over de liefdes- en andere perikelen van Raf en mezelf”, zegt Mich. “Voor Grind hebben we er de familie bijgehaald. Eigenlijk kwam dat vanzelf. We zijn de vijftig gepasseerd en vonden het de hoogste tijd om dat stuk van ons leven eens grondig uit te spitten. Ons moeder heeft twee zware jaren achter de rug. Ze werd ziek tijdens de coronaperiode en kroop door het oog van de naald. Dat hakte er zo hard in, dat we niet anders konden dan daarover schrijven. Al tijdens de eerste try-out voelden we dat we de juiste keuze maakten. Het publiek was meteen mee en vond onze verhalen interessant. Graven in je verleden, dat doet blijkbaar ook anderen nadenken. Sommige toeschouwers zeiden zelfs dat de voorstelling hen deed denken aan een therapeutische sessie.”

© Michel Goessens

Wat hebben jullie geleerd bij het schrijven van de teksten?

“Dat de plaats van je geboortewieg een ontzettend grote impact heeft op de rest van je leven. Wij hebben op dat vlak veel geluk gehad. Raf, onze zus en ikzelf groeiden op de best mogelijke plek op, ook al brengt elke opvoeding kwetsuren met zich mee.”

Is dit de meest autobiografische voorstelling die jullie al gemaakt hebben?

“Ja, maar ik weet niet of het publiek dat zo ervaart. Als we het hebben over ons moeder, gaat dat over elke moeder. De uitdaging was om aan ons eigen familieverleden een universeel karakter te geven. Onze ouders – 83 en 80 – zijn twee erg verschillende mensen. Papa is flamboyant, hart op de tong. Hij werd net voor de Tweede Wereldoorlog in Borgerhout geboren en had geen enkele moeite om daarover te praten. Mama is het tegenovergestelde: zeer discreet, iemand die niet rap over gevoelens praat. Ik denk dat die verhouding voor heel wat mensen herkenbaar is.”

Jullie toeren door Vlaanderen en Nederland. Zijn dat twee identiek dezelfde shows?

“In Nederland passen we ons taalgebruik wat aan. Woorden als content, plastron en ik zie u graag vertalen we. Het leuke is: onze noorderburen vinden Vlamingen almaar exotischer, óók door onze verschillende benadering van theater maken. Nederlanders benoemen alles. Wij zijn veel minder expliciet, laten een situatie veeleer aanvoelen. Dat vinden zij mooi. Verbaal zijn zij veel sterker. Als je als Vlaming in een Nederlandse talkshow gaat zitten, moet je je tenen uitkuisen. Op het podium is dat anders. Bij ons wordt prachtig theater gemaakt en dat zie je in de programmatie van de grote cultuurhuizen.”

© ID/ Lieven Van Assche

Twee broers die al meer dan drie decennia samen optreden, hoe doen ze dat?

“Als je samen commerce doet, moet je twee dingen voor ogen houden: hard werken en goed overeenkomen. Je hebt verschillende soorten duo’s. Er zijn er die hun succes halen uit het conflict, uit de tegenstelling. Raf en ik zijn complementair. Wij hebben – om het zo te zeggen – een goed huwelijk. We weten wanneer we elkaar ruimte moeten geven en met rust moeten laten. Daardoor zijn er nauwelijks spanningen tussen ons.”

Grind, Kommil Foo, 17/3 Leopoldsburg (uitverkocht), 13/5 Lommel, 2/6 en 3/6 Genk, 9/6 en 10/6 Heusden-Zolder. Info: www.kommilfoo.be