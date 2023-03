Belgische vrouwen, met Elise Mertens voorop, boeken winst in WTA-ranking

Elise Mertens wint maandag in het nieuwe klassement van het vrouwentennis vijf plaatsen. De Limburgse, afgelopen week halvefinaliste in Monterrey, belandt op nummer 37.

Maryna Zanevska stijgt vier posities en staat 78e. Ysaline Bonaventure, kwartfinaliste in Monterrey, gaat twaalf banken vooruit en bereikt op plaats 84 haar hoogste notering tot dusver.

Alleen Alison Van Uytvanck doet een mindere zaak. Zij zakt van 79 naar 85 en moet Zanevska en Bonaventure voor zich dulden. Wat verder op de ranking is er winst voor Greet Minnen (+9, 183e) en Yanina Wickmayer (+8, 205e).

Bovenaan het klassement blijft alles bij het oude. In de top twintig regeert het status quo. De Poolse Iga Swiatek heeft een comfortabele voorsprong op de Wit-Russische Aryna Sabalenka en de Amerikaanse Jessica Pegula.

De Kroatische Donna Vekic wordt voor haar toernooizege in Monterrey beloond met acht plaatsen winst en wordt 23e. De Oekraïense Marta Kostyuk ziet haar eerste WTA-titel in Austin vertaald in een sprong van 52 naar 40.