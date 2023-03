Regisseur Koen Warlop (links) en zijn crew zie je nooit in beeld tijdens ‘Over de oceaan’, maar ze zitten we degelijk op hetzelfde schip. — © Koen Warlop

Land in zicht. De zeilreis in ‘Over de oceaan’ is ten einde. Wie we de voorbije weken nooit zagen, zijn regisseur Koen Warlop en cameraman Dieter Lavreysen. Maar ook zij waren, samen met twee collega’s, een maand van huis. Een maand van meer dan tien uur per dag filmen, enkele uurtjes slapen en herbeginnen. “Ik nam mezelf kwalijk dat ik niet meer van de opnames genoten had.”