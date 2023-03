VIDEO. Iedereen bij AS Roma gaat uit zijn dak, maar José Mourinho is met tactiek bezig en geeft geen kick bij doelpunt tegen Juventus

José Mourinho doopte zichzelf jaren geleden om tot “The Special One” en heeft die reputatie in de topper tegen Juventus nogmaals kracht bijgezet. Toen Gianluca Mancini de openingsgoal scoorde in de topper tegen Juventus, die ook de winnende treffer zou blijken, ging alles en iedereen bij AS Roma uit zijn dak, maar José Mourinho bleef stoïcijns verdergaan met het neerpennen van tactische richtlijnen, de Portugees keek zelfs nauwelijks op. AS Roma deelde de beelden via een split screen op Twitter.