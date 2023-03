Welk stikstofplan ligt er voor de Vlaamse boeren op tafel? Deze toegevingen waren voor cd&v niet genoeg

Hoewel N-VA, Open Vld en cd&v het over heel veel zaken eens waren, konden de drie partijen zondagavond toch geen stikstofakkoord sluiten. De Vlaams-nationalisten en liberalen deden nog veel toegevingen om de christendemocraten over de streep te trekken, maar die hapten uiteindelijk niet toe, waardoor de Vlaamse regering in coma ligt. Wat lag er eigenlijk op tafel voor de Vlaamse boeren en welke toegevingen werden zoal gedaan? Een overzicht.

Doelstelling

Vlaanderen moet van Europa tegen 2030 de uitstoot van stikstof in onze natuurgebieden fors verminderen. Voor de varkens- en pluimveesector gaat het om een daling van 60 procent. Voor rundvee is dat 15 à 20 procent. In totaal moet de uitstoot met 17.255 ton dalen.

Toegevingen

Het akkoord dat de Vlaamse regering vorig jaar in februari afsloot, is ondertussen fors gewijzigd. Dat blijkt ook klaar en duidelijk uit de conceptnota die is klaargestoomd en die nu spoorslags in het Vlaams Parlement wordt ingediend. Wij konden de nota al doornemen en stelden vast dat er voor de Vlaamse boeren nog heel wat aanpassingen werden doorgevoerd.

- Rode bedrijven

Rode bedrijven zijn de meest vervuilende bedrijven die in het oorspronkelijke voorstel al in 2025 de deuren moesten sluiten. Dat wordt nu uiterlijk in 2030 stoppen, hoewel ze de jaren ervoor wel gradueel al stappen moeten zetten in het terugdringen van de stikstofuitstoot. Wie in 2015 al een rood bedrijf was, moet de uitstoot vanaf 2024 al met 30 procent verminderen. Voor de bedrijven die op basis van de nieuwe en recente criteria op de lijst zijn gekomen, is er iets meer speling. Zij moeten pas vanaf 2027 30 procent verminderen.

Maar nieuw is dat die piekbelasters straks ook de kans krijgen om over te schakelen naar akkerbouw, en dat ze daarvoor ook steun en begeleiding van de overheid krijgen. Zomaar de deuren sluiten, dat is dus van de baan.

- Overdragen van uitstootrechten (salderen)

Dat was één van de twee overblijvende knelpunten tijdens de onderhandelingen. cd&v wou koste wat het kost dat jonge boeren (deels) de uitstootrechten kunnen overnemen van collega’s die stoppen en zo dus konden uitbreiden of perspectief krijgen. Uiteindelijk gaven N-VA en Open VLD toe. Na het uitvoeren van een milieueffectenrapport zou het systeem dit jaar nog mogelijk worden.

- Extra steun

Boeren die delen van hun grond niet meer gaan bemesten, krijgen straks meer steun. En ook de vrijwillige uitkoopregeling voor landbouwers die vrijwillig stoppen, wordt uitgebreid. Zo geldt de regeling voortaan ook voor alle zogenaamde oranje bedrijven. De grootste vervuilers komen eerst aan de beurt en stelselmatig komen ook de anderen aan bod. De Vlaamse regering trekt daarvoor 125 miljoen euro extra uit. Ook voor de uitkoopregeling voor varkensbedrijven wordt nog gekeken of er extra budgettaire ruimte is.

- Turnhouts Vennengebied

In dit natuurgebied waren de problemen het grootst en stelde de Vlaamse regering gewezen Boerenbond-topman Piet Vanthemsche aan om naar oplossingen te zoeken. Als tegemoetkoming stelt hij nu voor om alle landbouwbedrijven uit het gebied de mogelijkheid te geven zich vrijwillig te laten uitkopen of over te schakelen, ongeacht welke impact ze hebben. De boeren zouden er voortaan ook intensief moeten worden begeleid naar stikstofarme teelten en meer ecologische manieren van aan landbouw doen. De Vlaamse regering neemt de voorstellen van Vanthemsche in het nieuwe voorstel over.

- Jaarlijks bijsturen van regels voor vergunningen

Het was het grote twistpunt met cd&v: het verlenen van vergunningen voor de landbouw. De christendemocraten eisten dat de landbouw meteen op gelijke voet zou worden behandeld met de industrie. Die stoot wel minder uit en leverde in het verleden ook al veel meer inspanningen.

Die toegeving komt er niet volledig. N-VA en Open Vld willen dat de gelijkschakeling er pas komt wanneer de landbouw al de nodige inspanningen heeft gedaan om het stikstofbad te laten leeglopen. Ze stellen ook voor om de drempel voor het krijgen van een vergunning – nu 0,028 procent van de stikstof die een bepaald gebied kan verdragen – elk jaar te verstrengen naarmate de stikstof verder daalt. Wanneer het bad volledig leeg is, valt de drempel zelfs weg en worden industrie en landbouw volledig gelijk behandeld. In 2025 al zou er een volledige evaluatie volgen. Maar cd&v kon hier nog niet mee leven.

- 300 miljoen Europees geld voor de boeren

De Europese steun voor de Vlaamse landbouw zat al weken geblokkeerd omdat het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027 gekoppeld was aan het stikstofdossier. Dat verandert nu, waardoor de eerste schijf van geld voor de boeren – dit jaar ongeveer 300 miljoen euro – eindelijk kan worden vrijgemaakt en de landbouwers aan de slag kunnen. Het geld wordt voor het eerst gefocust op duurzame landbouw.

- Steun voor duurzame landbouw en jonge boeren

Er komt een Transitiefonds om landbouwers te begeleiden en te steunen in de omschakeling naar een meer duurzame landbouw. Jonge boeren krijgen via een Grondenbank ook sneller toegang tot landbouwgrond.