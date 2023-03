Verdict na UK Open: Dimitri Van den Bergh opnieuw in de top 10, stuntende Andrew Gilding wipt over gehavende Kim Huybrechts

De 52-jarige Engelsman won zijn eerste ‘major’, een toptoernooi in dartstermen. Gilding springt daarmee van de 41ste naar de 25ste plaats op de wereldranglijst. “Ik kan het niet geloven”, zei hij na zijn triomf in de ‘FA Cup of Darts’. “Ik had niet verwacht die wedstrijd te winnen. Ik speelde het hele weekend stabiel, maar ik had niet het gevoel dat ik briljant speelde.”

Door de monstersprong van Gilding zakt Kim Huybrechts van de 28ste naar de 29ste plek. ‘The Hurricane’ strandde in de zesde ronde, nadat hij landgenoot Mike De Decker had uitgeschakeld. Daarbij gaf Huybrechts een kopstoot aan het bord, met een wonde tot gevolg. De Decker zakt overigens van 54 naar 55 door de sprong van halvefinalist Adam Gawlas naar plek 48 (+14).

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Van Gerwen blijft derde, maar sluipt wel wat dichter richting nummer twee Peter Wright. “Op dit moment kan ik echter niet veel positiefs vinden”, sakkerde hij na afloop. “Ik ben hier om toernooien te winnen en als je dat niet doet is dat teleurstellend. Het is pijnlijk voor mij. Iedereen weet hoe ik ben, maar ik moet dit aanvaarden. Respect voor Andrew. Hij had een fenomenaal toernooi.”

Top 10

Intussen staat Dimitri Van den Bergh opnieuw in de top 10. Vorig jaar zakte ‘The DreamMaker’ naar de vijftiende plek, maar zijn sterk WK en halve finale op deze UK Open (zijn beste resultaat tot nu toe) staat hij weer tiende. En er zijn heel wat perspectieven aangezien Nathan Aspinall, Danny Noppert en Jonny Clayton op negen, acht en zeven niet veraf zijn.

“Ik ben teleurgesteld en dat mag iedereen weten”, reageerde Van den Bergh na z’n verloren halve finale bij VTM. Ik heb dromen en die wil ik waarmaken. Ik ga hier terugkomen om te winnen.”

© EPA-EFE

Van den Bergh had pech met de loting, waar hij dus Van Gerwen trok en niet, bijvoorbeeld Gawlas. Tegen het Nederlandse icoon kon hij nog maar één keer winnen. Een finale op de UK Open had Van den Bergh ook een last minder bezorgd. In dat geval was hij meteen geplaatste voor de prestigieuze Grand Slam of Darts in november. Dat is nu nog niet het geval.

De grote verliezer van het weekend is James Wade. De man die twee jaar geleden de UK Open won, ging er al snel uit en zakt vijf plaatsen naar nummer 14 op de wereldranglijst.

De Order of Merit (in duizend Britse pond):

1. Michael Smith - 1248,5

2. Peter Wright - 1154.25

3. Michael van Gerwen - 1076,5

4. Gerwyn Price - 718,75

5. Rob Cross - 524,75 (+1)

6. Luke Humphries - 513,75 (-1)

7. Jonny Clayton - 478,75

8. Danny Noppert - 460,75

9. Nathan Aspinall - 451,75

10. Dimitri Van den Bergh - 448,5 (+1)

11. Dirk van Duijvenbode - 368,5 (+1)

12. Joe Cullen - 366,25 (+1)

13. Ryan Searle - 352,25 (+1)

14. James Wade - 344,75 (-5)

15. José de Sousa - 335,5

...

29. Kim Huybrechts - 179,5 (-1)

55. Mike De Decker (-1)

75. Mario Vandenbogaerde - 28,5 (-3)

81. Brian Raman - 21,5

105. Robbie Knops - 4,25 (+3)

135. Ronny Huybrechts - 1,25 (-8)