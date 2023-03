Shishabaruitbater riskeert 30 maanden cel voor plantage op bovenverdieping huurhuis

In maart 2021 kreeg de politie informatie over een mogelijke plantage op de bovenverdieping van een shishabar in Maasmechelen. De zaakvoerder huurder sinds eind 2017 het gelijkvloers al handelspand, maar wordt ervan verdacht om eind 2019 binnengebroken te hebben in het leegstaand appartement op de bovenverdieping van het huis en daar een plantage van 520 planten ondergebracht te hebben.

Geheime doorgang

“Bij tussenkomst van de politie, vroegen ze mijn cliënt om de sleutels van het appartement. Maar toen moesten we vaststellen dat de sloten veranderd waren”, zo stelde de advocaat van de huurbaas die de kosten voor de schade aan de woning terugvraagt.

De Tongerse procureur bevestigde dit. “We vonden zelfs een geheime doorgang vanuit de shishabar, die toegang bood tot de bovenverdieping. De beklaagde is dus de enige die daar binnen kon. Hij heeft de plantage of wel zelf ingericht of wel minstens als tussenpersoon gehandeld en de plantage laten installeren door anderen.”

Winst van 200.000 euro

Volgens de aanklager gaat het om een zeer professionele plantage die al jaren actief was. Ze verwijst daarvoor naar de kalkafzetting, gebruikte koolstoffilters, lege zakken potgrond en het knipafval dat er tijdens de huiszoeking werd aangetroffen. “Volgens onze berekeningen gaat het om minstens vijf oogsten en een winst van meer dan 200.000 euro”, klonk het.

De man riskeert een gevangenisstraf van dertig maanden en een geldboete van 12.000 euro. Hij kwam zelf niet opdagen tijdens de behandeling van de zaak voor de Tongerse rechtbank.

Vonnis op 3 april.