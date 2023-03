Weg vrij voor vrijlating Olivier Vandecasteele: Iran zegt “klaar” te zijn voor gevangenenruil met België

Iran is klaar voor een mogelijke uitwisseling van gevangenen met België. Dat heeft Teheran aangekondigd nadat het Belgisch Grondwettelijk Hof groen licht gaf om de vrijlating van de in Iran vastgehouden Belg Olivier Vandecasteele mogelijk te maken.

“Door de beslissing van het Belgisch Grondwettelijk Hof kunnen we zeggen dat de weg vrij is om de overeenkomst uit te voeren”, aldus Nasser Kanani, woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Door de overeenkomst zou Olivier Vandecasteele kunnen worden geruild voor Assadollah Assadi, een Iraanse diplomaat die in 2021 door een Belgische rechtbank tot twintig jaar cel werd veroordeeld. Beschouwd als een inlichtingenagent werd hij schuldig bevonden aan het beramen van een aanval op de grote jaarlijkse bijeenkomst van de Nationale Raad van Verzet van Iran (NCRI) nabij Parijs.

Iran is “klaar” om Assadollah Assadi (links) te ruilen voor Olivier Vandecasteele.

“We hebben al meermaals gezegd dat de arrestatie, de ondervraging, het proces en de veroordeling van Assadi onwettig waren en in strijd met het Verdrag van Wenen inzake diplomatieke onschendbaarheid”, aldus Kanani. “We hebben gezegd dat hij onvoorwaardelijk moet worden vrijgelaten en dat er een vergoeding moet worden betaald. Met de recente wijziging hopen we dat er een opening komt in de zaak van de diplomaat.”