Jozef Constant en Mariek Vanbuel exposeren in Kunstpunt CARÉ

Beide kunstenaars bezigen een eigen stijl: Mariek legt dromerig intieme momenten vast in een sober kleurenpalet, als vermeende persoonlijke herinneringen. Het portret is nooit ver weg. Het is altijd een interpretatie naar het beeld dat de kunstenaar van het model heeft. Het laat verrassende variaties toe.Jozef werpt een ruime blik op landschappelijke elementen en wordt getroffen door de natuur vandaag, de onbeheersbaarheid van een veranderend klimaat. Vorm en kleur belichten een onheilspellend toekomstbeeld. De symbiose van beider werken ontvouwt een intrigerend maar harmonieus schouwspel, waaraan we ons nog t.e.m. 12 maart kunstzinnig kunnen laven. Afsluiten doen we die dag met een gezellige cafénamiddag en live muziek.(Foto's: Willy Geerits)