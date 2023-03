Davidsfonds Lommel aperitieft met Rik Torfs

Davidsfonds Lommel organiseerde op zondag 5 maart haar 22ste aperitief causerie in de Kristallijn in samenwerking met Sibelco. Niemand minder dan Rik Torfs verzorgde de lezing.

De aanwezigen konden genieten van een boeiende en actuele lezing door mediafiguur, hoogleraar en voormalig rector van de KU Leuven Rik Torfs. Een intrigerende lezing met humor, een nokvolle zaal en heel wat vragen van het publiek. Rik Torfs sprak over de vooroordelen en taboes van ons hedendaagse levensgevoel. Wat zijn de grenzen van vrije meningsuiting? De drie “wenken” van Rik Torfs zijn humor, vooruitkijken en een goed begrip van tijdsgeest. Torfs hield ons een kritische spiegel voor over hoe wij in het leven staan. Na afloop signeerde Rik Torfs zijn nieuwste boek en werd er tijdens een gezellige receptie nog intens van gedachten gewisseld.(Foto Robert Boons)