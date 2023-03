Christoph Waltz is heerlijk verdorven in satirische serie ‘The Consultant’

Tijdens een rondleiding in het CompWare-gebouw wordt de Steve Jobs-achtige CEO door een kind neergeschoten. Niet lang daarna duikt zijn adviseur op die de leiding van het bedrijf in handen neemt. Regus Patoff (Christoph Waltz) heeft geen flauw benul van de producten van CompWare, zet het personeel tegen elkaar op en geeft de meest onzinnige bevelen. Zo laat hij een bediende een specifieke taart halen om drie uur in de ochtend en ontslaat hij een andere werknemer omdat die naar ‘iets’ ruikt.

The Consultant, een serie van de makers van WandaVision en Servant, houdt het midden tussen satire en horror, maar veel mysterie schuilt daar niet in. Je weet meteen – het wordt meer dan eens aangehaald – wie Regus is. Dat de serie best vermakelijk is, danken we uitsluitend aan Waltz die hier de volledige cast onder tafel speelt. Hij vertolkt hier min of meer het stoïcijnse broertje van SS-commandant Hans Landa uit Inglourious Basterds.

© Michael Desmond/Prime Video

Waltz kan als geen ander een verdorven mens die geniet van andermans pijn vertolken. Je bent dan ook nieuwsgierig naar welke absurde maatregelen Regus de volgende keer zal teruggrijpen. De vraag is of deze Christoph Waltz-show genoeg drama in zich heeft om langer dan een seizoen mee te gaan. (cc)

‘The Consultant’ speelt op Amazon Prime Video