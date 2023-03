Renovatiewerken moeten energieverbruik in Koninklijk Paleis van Brussel doen dalen

Een stuk van de voorgevel van het Koninklijk Paleis van Brussel staat in de stellingen. Grondige renovatiewerken die anderhalf jaar zullen duren en 6 miljoen euro gaan kosten zijn begonnen. De werken hebben als doel het paleis energiezuiniger te maken. Ook de mazoutketel verdwijnt. In de toekomst zal het gebouw op aardgas verwarmd worden.

700 ramen krijgen (eindelijk) dubbele beglazing. “Met de renovatiewerken moet het energieverbruik in het paleis met 20 procent dalen”, weet staatssecretaris bevoegd voor Regie der Gebouwen, Mathieu Michel. “Het is een belangrijke renovatie, want dit gebouw is een symbool voor België. Het moet een gevel hebben waar we fier kunnen op zijn, maar daarnaast moet het ook een energie-efficiënt gebouw zijn. Het is dus zowel een energieproject als een esthetisch project.”

De werken bestaan uit de reiniging en restauratie van de voorgevel, de stenen balustrades en trappen, maar ook van de tuinmuren, de hekken en poorten. Ook het buitenschrijnwerk wordt gerestaureerd of vervangen als dat nodig is. Echte veranderingen die het uitzicht op het gebouw wijzigen, komen er niet. Na afloop van de werken zal het paleis er hetzelfde uitzien, zij het grondig gereinigd.

© BELGA

© BELGA

Tijdens de duur van de werken staat het paleis in de stellingen, eerst wordt de linkerkant (als je voor het gebouw staat) aangepakt, daarna de rechterkant. Er zal nog een grote werfdoek over de stellingen worden gehangen, die het werfterrein tijdens de werken zal afschermen.

Naast die renovatiewerken switcht het paleis in de komende jaren ook van verwarming op mazout naar verwarming op gas. De Regie der Gebouwen spreekt van een “efficiëntere verwarmingsinstallatie”. “Het doel van het project is om de CO2-uitstoot te verminderen en het energieverbruik van het Koninklijk Paleis te verminderen met 20 procent”, zo staat te lezen in een persbericht van het kabinet van Mathieu Michel.