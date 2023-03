Kristof Bex en Martijn Vanhove starten BK rallycross met zege in Mettet

Bij de Supernationals +2000cc was regerend Belgische kampioen Kristof Bex de hele dag oppermachtig. Alleen in de start van de finale liet de Zoldernaar met de zwart-gele Volvo S40 zich verrassen. Glenn Cools (Volvo 242) nam de leiding, maar moest zijn meerdere erkennen in een jagende Bex.

Bij de Supernationals -2000cc was Nick Neyens twee keer de snelste in de kwalificatiemanches. Hij won ook overtuigend zijn halve finale, maar de Escort-rijder geraakte in de finale maar moeizaam uit de startblokken en hij ging ook nog eens rond. Ook Steve Volders (Volvo C30), de snelste in de andere halve finale, miste zijn start. Als een duivel uit een doosje stuurde Marijn Vanhove uit Molenbeersel zijn BMW 1M van de tweede rij naar de leiding. De vice-kampioen trapte flink door en sloeg een kloof met de Nederlandse Mandy Kasse, die tweede werd. Joël Strackx stuurde zijn Honda Civic naar de derde plaats voor Steve Volders en Bart Stouten.

Pech voor Kobe Pauwels: de ophanging breeks af. — © BRC

De RX3 werd een overwinning voor negenvoudig Belgisch kampioen Davy Van Den Branden (DS3) na een mooi duel met Yves Teelen (Peugeot), de titelverdediger. Jenthe Putzeys werd derde met zijn Opel Corsa. De Nederlander Marcel Snoeijers eindigde met zijn Renault Mégane net naast het podium, voor VW-rijder Nick Vanalken en de Honda Civic van Wouter Desender.

Bij de Crosscars viel de grote verrassing in de halve finales. Titelverdediger Kobe Pauwels, voor de eerste keer aan de start met het Franse merk Mygale, lag op kop toen de ophanging vooraan plots brak. Jari van Hoof, zoon van rallyrijder Piet, won met zijn Peters Cross Car. In Crosscar Jr. won Jordan Genten voor een zieke Lucas Cartelle.