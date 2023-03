Iraanse journalist gevangengenomen na berichtgeving over vergiftigde schoolmeisjes

Volgens Iraanse media is een journalist opgepakt na zijn berichtgeving over de vergiftigingen van schoolmeisjes. Ali Purtabatabai werkte in Qom, waar sinds november vergiftigingsgevallen gemeld worden. Dat schrijft de krant Entekhab op gezag van zijn zus. De arrestatie draagt niet bij tot de “demystificatie van de geruchten en de berichten”, zegt de hervormingsgezinde politicus en journalist Abbas Abdi op Twitter.

De eerste vergiftigingsgevallen staken al in november de kop op. Meisjes van ongeveer tien jaar oud zouden via de luchtwegen vergiftigd zijn. Verschillende meisjes moesten voor een korte tijd opgenomen worden in het ziekenhuis.

Na onderzoek gaf Youness Panahi, een viceminister van Volksgezondheid, aan dat er sprake was van kwaad opzet. “Het is gebleken dat sommige individuen willen dat alle scholen, in het bijzonder de meisjesscholen, worden gesloten”, aldus Panahi. De vergiftiging zou chemisch van aard zijn. De gebruikte chemische stoffen zouden niet miltair van aard, niet besmettelijk en niet overdraagbaar zijn, zo zei de viceminister nog.

Vorige week werden nog meer vergiftigingen op school gemeld. Sinds de eerste meldingen uit Qom zouden al meer dan 1.000 studenten slachtoffer geworden zijn, schreef de Britse omroep BBC donderdag. Ze kampten met duizeligheid en ademnood. Heel wat meisjes belandden in het ziekenhuis. Ook tijdens het weekend werden schoolmeisjes vergiftigd in verschillende provincies. Volgens een officiële telling werden al in zeker 52 instellingen vergiftigingsgevallen gemeld, berichtte het Franse persagentschap AFP zondag.