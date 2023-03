Positief nieuws voor Genkenaar Castro: geen wervelbreuk, precieze schade nog onduidelijk

Er werd zondagavond gevreesd dat Genkspeler Nicolas Castro een breuk in de ruggenwervel had opgelopen, nadat hij in de Limburgse derby een kniestoot in de rug had geïncasseerd. Maandag bleek uit nader onderzoek gelukkig dat dat niet het geval was. De precieze schade moet nog worden opgemeten, daarom is het nog onduidelijk hoe lang Castro inactief zal blijven.

Die onduidelijkheid is er ook nog rond Angelo Preciado, die in de slotfase een rake tik op de enkel incasseerde. Hij moet maandagnamiddag onder de scanner. (mg)