Topnoteringen op WK schaatsen geven Sandrine Tas en Mathias Vosté financiële mogelijkheden

Tas eindigde op massastart als zesde en Vosté werd op de 1000 meter achtste. Dat betekent dat beiden hebben voldaan aan de eerste eis voor financiële ondersteuning van Sport Vlaanderen.

Naast de topachtklassering bij een mondiaal toernooi moeten de kandidaten een geloofwaardig trainingsplan presenteren. Dat moet leiden tot een plaats in de wereldtop in de komende jaren.

Corné Lepoeter, voorzitter van de Koninklijke Belgische Snelschaats Federatie (KBSF), zegt die kandidatuur ten volle te ondersteunen. Het was ook Lepoeter die aan het begin van het seizoen bekendmaakte dat de kas van de KBSF zo leeg was dat hij geen Belgische schaatsers op de langebaan en in het shorttrack naar Wereldbekerwedstrijden kon sturen.

Dat verraste de schaatsers. Vosté begon een crowfundingsactie en vond een baantje bij een bedrijf dat keukens installeert. Hij voelt nog de spierpijn. Tas putte uit haar spaargeld en weet zich op haar 27e gesteund door haar ouders.

Het werd geen gemakkelijk seizoen, lieten beiden in Heerenveen weten. De extra inspanning om financieel rond te komen heeft veel trainingsuren gekost. Voor Tas gold daarbij dat ze sinds december hinder ondervindt van ontstekingen aan het kaakbot. De behandeling daarvoor hield haar weg van de ijsbaan.

© REUTERS

Die omstandigheden zorgen ervoor dat de prestaties van beide schaatsers op zijn minst stagneerden. Ondanks wedstrijden op de hooglandbaan in Calgary verbeterde Vosté zijn beste tijden niet. Zijn nationaal record van 1:07.75 op de 1000 meter dateert van december 2021. In Heerenveen schaatste hij, gegangmaakt door Kjeld Nuis, wel zijn beste wedstijd van het seizoen. “Ook mijn beste WK-uitslag”, verzuchtte Vosté.

Tas verbeterde zich in december in Calgary op de 1500 meter tot 1:57.67 en op de 3000 meter tot 4:08.23 maar viel later door de fysieke moeilijkheden terug. Wel slaagde ze er in om in elke Wereldbekerwedstrijd de finale van de massastart te halen.

Beiden maken deel uit van een internationale ongesponsorde groep schaatsers, die zich Novus noemt. Met de Nederlandse Brit Cornelius Kersten, zit daar zelfs een medaillewinnaar van het WK (derde op de 1000 meter) in. Als iemand van ons een prijs haalt, is dat goed voor de groep, gaven Tas en Vosté aan. Dus ook van die kant gloort er hoop.