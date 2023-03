Gekoppeld door collega: Diego ging om een cadeaubon in de sportwinkel, maar vond er de man van zijn leven

Diego en Mike zijn vorig weekend in het huwelijksbootje gestapt. In de zomer volgt nog een groot trouwfeest in een kasteel. — © chpa

Hij wilde een cadeaubon kopen in de sportwinkel, maar de verkoper liet zijn oog vallen op hem en maakte bij het afrekenen een stiekeme move. Twee jaar en een huwelijksaanzoek in Disneyland Parijs later zijn Genkenaren Mike Darko (27) en Diego Ceusters (28) gelukkig getrouwd.

Begin december 2020, corona woedt volop. Bubbels, mondmaskers en alcoholgel zweven nog om de oren. Maar de winkels zijn wel weer open. Diego wandelt samen met een vriendin JD Sports in Genk binnen, de sportwinkel waar Mike werkt als supervisor. “Terwijl Diego rondwandelde in de winkel, sprak een collega mij plots aan”, vertelt Mike. “Seg, die jongen daar bij de kledij, is dat niets voor u? Ik keek op en zag Diego. Ik kende hem van ziens en vond hem altijd al een knappe jongen. Ik groette hem, maar deed daarna gewoon verder met mijn werk.”

Tot Diego naar de kassa wandelt. Mike heeft niets in de mot, maar zijn collega geeft hem een duwtje in de rug en vraagt of hij de klant even wil verder helpen. “Toen ik me omdraaide, zag ik dat het Diego was”, vertelt Mike. “Hij kocht een cadeaukaart voor een vriendin. We babbelden en lachten even, daarna rekende ik af. Terwijl ik de cadeaubon aan Diego gaf, raakte ik zijn hand aan en wreef ik er even over. Zo wilde ik subtiel duidelijk maken dat ik hem wel zag zitten. Dat was hem dan toch bijgebleven.”

Maretak

“Daar was ik inderdaad even van aangedaan”, lacht Diego. “Toen ik buiten kwam, vroeg ik meteen aan mijn vriendin of zij het ook gemerkt had. Maakte die jongen aan de kassa nu een move of heb ik me dat ingebeeld? Toen ik thuiskwam, had Mike me al een berichtje gestuurd op Facebook. Zo geraakten we aan de praat. Ik was op dat moment eigenlijk helemaal niet op zoek naar een partner. Maar het klikte, dus we spraken enkele dagen later nog eens af. We gingen wandelen aan de Molenvijvers in Genk, een supermooie plek. We waren allebei heel zenuwachtig, maar dat was eigenlijk niet nodig. Het klikte meteen heel goed tussen ons.”

“Onze eerste date was echt heel mooi”, vult Mike aan. “We maakten een mooie wandeling door een mooi park en de kerstdagen zorgden voor een extra romantische sfeer. Op een bepaald moment wandelden we onder een boom door. Een maretak, zo liet Diego vallen, en dat vroeg dus om een kus. Dat gebeurde ook”, lacht Mike. “Een week later stuurde Mike me een berichtje om af te spreken op de plek van onze eerste kus”, gaat Diego verder. “Toen ik daar aankwam, wachtte hij me op met een roosje. Sinds die dag zijn we officieel samen.”

Disneyland

Ondertussen zijn we twee jaar verder en zijn Diego en Mike in het huwelijksbootje gestapt in Genk. “We hielden een kleine ceremonie met onze bruidsmeisjes en familie”, vertelt Diego. “In de zomer volgt nog een groot trouwfeest in een kasteel.”

En kastelen lijken wel een rode draad in hun huwelijk. “Toen we iets meer dan een jaar samen waren, heb ik Diego ten huwelijk gevraagd voor het sprookjeskasteel in Disneyland Parijs”, lacht Mike. “Al heb ik meerdere keren stress gehad dat het zou mislopen. We waren met de tgv naar Parijs gereisd. Bij de douane werden net wij toevallig gecontroleerd. We moesten alles uit onze tassen halen, maar tussen alle bagage had ik dus ook een ring verstopt. Ik hoopte maar dat ze die ring niet zouden bovenhalen of dat Diego hem niet toevallig zou spotten. Ook bij de controle om Disneyland binnen te gaan, was ik even bang dat ze op mijn ring zouden stoten. Maar alles is gelukkig goed gekomen.”