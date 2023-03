Eerste finale op profcircuit voor Alexander Blockx na winst tegen onder meer zoon van Bjorn Borg

Alexander Blockx heeft zijn eerste finale op het profcircuit afgewerkt. In de finale op het ITF-toernooi in Sharm-el-Sheikh (Egypte) verloor de 17-jarige Antwerpenaar van de Georgiër Saba Purtseladze (21, ATP 537) en met 6-3, 6-4.

Alexander Blockx, die in januari bij de junioren de Australian Open op zijn naam schreef, staat momenteel op de 1.304de stek op de ATP-ranking. De talentvolle Belgische tennisser maakt weldra zijn opwachting in de top-1000 van de wereld. Een eerste belangrijke mijlpaal in zijn tenniscarrière. In Sharm-el-Sheikh won hij trouwens in de eerste ronde van Leo Borg (7-6, 6-4). Leo (19, ATP 521) is de zoon van levende tennislegende Bjorn Bjorg. (cpm)