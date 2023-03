Voka over uitblijven stikstofakkoord: “Miljardenschade dreigt”

De Vlaamse ondernemersorganisatie Voka roept de partijen in de Vlaamse regering - en dus vooral CD&V - op om snel tot een stikstofakkoord te komen. “De totale blokkering loert om de hoek. Vlaanderen dreigt tot stilstand te komen met miljardenschade voor alle sectoren in de economie als rechtstreeks gevolg”, stelt Voka.

Elk verder uitstel van een akkoord leidt tot economische en maatschappelijke schade, zegt de ondernemersorganisatie in een persbericht. “De Nederlandse economie - die met een vergelijkbaar stikstofprobleem kampt - leed al voor meer dan 28 miljard euro schade. Die miljardenfactuur dreigt ook onze bedrijven en sectoren hard te treffen.”

Voka vreest voor een “totale impasse” en een “vergunningenstop”, met impact op onder meer de bouw van private en publieke voorzieningen, de aanleg van wegen, investeringen in duurzame basisinfrastructuur, de industrie, de havens, de mobiliteit en de landbouw.

Voka roept de drie Vlaamse coalitiepartners op om de teksten en voorstellen die nu voorliggen, goed te keuren, zo staat in het persbericht. N-VA en open VLD keurden een nieuwe conceptnota van Vlaams minister-president Jan Jambon goed, CD&V deed dat niet. “We hebben dringend een definitief stikstofkader nodig”, zegt Voka-topman Hans Maertens. “Alle elementen daarvoor zijn bekend en bestudeerd. Extra tijd zal geen nieuwe inzichten brengen. Het is aan de Vlaamse regering om nu te beslissen.”

“Elk uitstel leidt tot bijkomende rechtsonzekerheid”

Een definitieve regeling van het stikstofkader is “hoogdringend en noodzakelijk om de economische kracht van onze regio te beschermen en maatschappelijke transities te vrijwaren”. Dat zegt ook de bouwfederatie Embuild Vlaanderen maandag. Ze roept de Vlaamse regering dan ook op snel een stikstofakkoord te sluiten.

“Zonder definitief stikstofkader dreigen er vonnissen en arresten die bouwprojecten en investeringen van particulieren en bedrijven op de helling zetten”, aldus Marc Dillen, directeur-generaal van Embuild Vlaanderen, in een persbericht. “Maar zonder die bouwprojecten kunnen we ook onze omgeving niet verduurzamen en kunnen we de klimaatuitdaging niet aanpakken.”