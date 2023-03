Julie Vanloo schittert versus bondscoach Rachid Méziane in Frankrijk

In de Franse LFB pakte Julie Vanloo met een topprestatie uit. Met onder meer zes driepunters leidde ze BLMA Montpellier tegen collega Belgian Cat Hind Ben Abdelkader en bondscoach Rachid Méziane en tegen Villeneuve D’Ascq naar een afgetekende zege. In de Italiaanse Serie A blijft Schio met Kim Mestdagh en met 22 op 23 autoritair leider.

De topper in de Franse LFB bracht een schitterende zege on the road voor BLMA Montpellier bij Villeneuve D’Ascq: 57-81. Julie Vanloo scoorde 18 punten uit een 6 op 8 bommen, plukte 1 rebound en gaf 8 assists. Kyara Linskens was goed voor 3 punten en 3 rebounds. Bij Villeneuve D’Ascq tekende Hind Ben Abdelkader voor 8 punten, 3 rebounds en 1 assist. Met 12 op 15 staat BLMA derde en Villeneuve D’Ascq met 11 op 15 op de vierde stek.

Julie Allemand (4 punten, 2 rebounds, 7 assists) zegevierde met ASVEL Lyon met 74-90 bij Angers. ASVEL blijft met Bourges en met 13 op 15 leider. Morgane Armant (3 rebounds, 1 assist) verloor met Hainaut met 72-67 van Tarbes. In de Italiaanse Serie A won een sterk spelende Kim Mestdagh (15 punten, 7 rebounds, 5 assistss) met Schio met 109-51 van Lucca. Kampioen Schio staat met 22 op 23 stevig aan de leiding. Antonia Delaere (3 punten, 2 rebounds, 3 assists) verloor de topper met Venetië en met 60-85 van Virtus Bologna. Venetië staat met 18 op 22 derde.

Kim Mestdagh blijft schitteren in Italië en met Schio.

In de Spaanse Lega Femenina won Elise Ramette (3 rebounds, 3 assists) het “Belgisch” onderonsje met Cadi La Seu en met 72-67 van Estudiantes Madrid. Billie (2 punten, 7 rebounds, 2 assists) en Becky Massey (6 punten, 2 rebounds, 2 assists) konden de nipte nederlaag bij de ploeg uit de Spaanse hoofdstad dus net niet vermijden. Serena-Lynn Geldof (6 punten, 2 rebounds, 1 assist) won met Zaragoza met 71-59 van IDK Eustotren. Met 17 op 24 staat Zaragoza op de vierde stek.