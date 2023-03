Geen enkele collega bekommerde zich om Spaanse hordeloper die bewusteloos bleef liggen, Europees kampioen excuseert zich

Vreemd tafereel na de 60 meter horden voor mannen op het EK atletiek in Istanbul. De Spanjaard Quique Llopis maakte een zware val in de finale en bleef bewusteloos liggen, maar toen alle finalisten over de streep waren gekomen, bekommerde geen van hen zich over hun collega. Onder meer winnaar Jason Joseph, die vlak naast Quique Llopis stond te vieren, werd daarvoor op de korrel genomen. Hij heeft zich nu geëxcuseerd.

Tijdens de finale van de 60 meter horden op de Europese kampioenschappen atletiek indoor werd het publiek opgeschrikt door de ernstige val van de Spaanse Quique Llopis.

De Spanjaard bleef liggen en moest per ambulance worden afgevoerd. Toch bekommerde geen van zijn collega’s zich na de wedstrijd om hem.

De beelden gingen de wereld rond: terwijl Llopis op de grond lag en verzorgd werd door medici, vierden Joseph en andere atleten alsof er niets aan de hand was. Op sociale media was de kritiek niet mals.

Jason Joseph bood intussen zijn excuses aan. “First things first. Het spijt me dat ik niet heb gecontroleerd of je in orde was. Ik was op dat moment even weg van de wereld. Helemaal geblokkeerd en afgesloten van de omgeving. Hopelijk gaat het goed met je, tot ziens bij de outdoorwedstrijden”, schreef hij in een bericht op Twitter.

Quique Llopis heeft vanuit het ziekenhuis laten weten dat hij oké is.