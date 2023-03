Vrouw gebruikt verkeerd product om auto schoon te maken, tot hilariteit van haar dochters: “Ze heeft haar auto compleet verkl**t”

De moeder van Jayde en Greta Couldwell zal zich deze vergissing nog lang beklagen. Toen ze de grijze Mazda van het gezin een poetsbeurt wilde geven, bleek ze geen schoonmaakproduct te gebruiken. In tegenstelling daarvan had ze het volledige interieur met een spuitbus witte verf bespoten. “Oh mijn God, wat heeft ze gedaan”, klonk het bij haar dochters, die hun leedvermaak niet onder stoelen of banken staken. “Je hebt de auto helemaal verkl**t.”