Louis Vuitton laat je naar muziek luisteren… voor 1.500 euro

Het Franse luxemodehuis Louis Vuitton heeft de derde generatie van de horizon light up draadloze oortjes gelanceerd. Die zijn ontworpen als sieraden voor je oorschelp: de gadgets zijn immers versierd met het monogram van het merk.

De nieuwe oordopjes zijn verkrijgbaar in vijf kleuren: rood, blauw, goud, nude en zwart. Ze zijn gebouwd op een aluminium frame en versierd met een “bloem” van het kenmerkende monogrampatroon. De draadloze oordopjes komen in een bijpassend, afgerond doosje, dat dienst doet als oplader. Het ontwerp van de case is een knipoog naar de vorm van de Tambour-horlogekast van Vuitton.

LEES OOK:

Met de oordopjes kun je trouwens niet enkel naar muziek luisteren. Je kunt ook achtergrondruis onderdrukken. De dopjes beschikken ook over een ingebouwde microfoon die achtergrondgeluiden elimineert voor oproepen.

Voor een set betaal je wel een stevig bedrag: 1.660 dollar om precies te zijn. Dat is omgerekend zo’n 1.500 euro. Het is niet de eerste keer dat het luxemerk uitpakt met peperdure accessoires. Eerder werden een springtouw van 450 euro, gewichtjes van 1.850 euro en een pingpongset van 1.550 euro aan het gamma toegevoegd. Bij Vuitton kan je sinds 2021 ook een fiets bestellen voor 22.000 euro.