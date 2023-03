Hervorming openbaar vervoer: dit verandert er vanaf 1 juli voor jouw gemeente

Brussel - Op 1 juli start de langverwachte hervorming van het openbaar vervoer in Vlaanderen. In Limburg wordt in een eerste fase een kwart van alle buslijnen hertekend. Er komt een hogere frequentie op grote lijnen en een nieuwe ‘Kothopper’ voor studenten. De sneldiensten voor pendelaars naar Brussel en Antwerpen worden dan weer geschrapt.