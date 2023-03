Wellicht dinsdag actuadebat over stikstofdossier in het Vlaams Parlement

Het ziet ernaar uit dat het Vlaams Parlement dinsdag een actuadebat zal houden over de crisis in de Vlaamse regering naar aanleiding van het stikstofdossier. Alle oppositiepartijen hadden erop aangedrongen dat minister-president Jan Jambon (N-VA) maandag al tekst en uitleg zou komen geven in het Vlaamse halfrond. Maar meerderheidspartijen N-VA, Open VLD en CD&V stellen voor om het debat dinsdag te organiseren, zodat intussen alle partijen de kans krijgen de nieuwe conceptnota over het stikstofdossier in te kijken.