Waarom je echt wel een komedie kan maken over gearrangeerde huwelijken

Zoe (Lily James) maakt in ‘What’s Love Got to Do With It?’ een videoreportage over het gearrangeerd huwelijk van haar jeugdvriend (Shazad Latif), terwijl ze al jaren verliefd op hem is. — © The Searchers

What’s Love Got to Do With It? situeert zich in de traditie van de beste Britse romantische komedies (Four Weddings and a Funeral, Notting Hill). Drijvende kracht is hier Shekhar Kapur (Elizabeth, The Four Feathers). De plot draait rond Zoe (Lily James) die een videoreportage wil maken over het gearrangeerd huwelijk van haar Pakistaanse buurjongen Kazam (Shazad Latif). Probleem: Zoe is al jaren smoorverliefd op Kazam.

Regisseur Shekhar Kapur maakt zijn komedie enorm interessant door de innerlijke conflicten ten top te drijven. Hij gaat zo ver hij kan, wat ongebruikelijk is in brave romantische komedies. Bovendien heeft hij interessante dingen te vertellen over een gearrangeerd huwelijk. Maar in het laatste kwartier maakt Kapur een bocht naar een zoetelijk sprookje waarin alles goedkomt. Een gemiste kans om een meer volwassen einde te kiezen voor een romantische komedie. (cc)

‘What’s Love Got to Do With It?’ start nu in de bioscopen