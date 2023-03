‘Big brother’-presentatrice Geraldine Kemper onthult dat ze seks had in skilift: “Ik keek hem aan en zei: let’s go”

‘Big brother’-presentatrice Geraldine Kemper heeft ‘seks in een skilift’ van haar bucketlist kunnen afstrepen. In haar podcast verklapte ze dat ze zich daaraan heeft gewaagd tijdens haar laatste wintersportvakantie.

In haar podcast De grote Gwen en Geraldine show praat ze met cohost Gwen van Poorten over wintersportvakanties. Toen flapte ze er opeens uit: “Ik heb nog een bucketlistdingetje gedaan: ik heb seks gehad in een gondel. We zaten er alleen in en ik keek Freek aan en zei: let’s go.”

Cohost Van Poorten wilde graag meer duidelijkheid van Kemper en die zei dat het in een gesloten skilift in vorm van een eitje is gebeurd. “Het was een gemiddelde gondel waar je normaal met zijn achten in kan. En wij zaten daar met zijn tweeën in”, zegt Kemper. Volgens de presentatrice duurde het vijf of zes minuten. “Het was echt leuk.”

De Big brother-presentatrice geeft toe dat het een beetje vulgair was. “Ik word op wintersport ook altijd een beetje ordinair: ik ga schreeuwen, ik ga zuipen, ik ga neuken in liftjes.” Kemper denkt dat niemand haar gezien heeft.

Openhartig

Kemper is wel vaker openhartig over haar relatie. Een aantal weken geleden maakte ze in tijdschrift Linda.meiden bekend dat haar vriend Freek en zij het bed soms met een derde persoon delen. “Met mijn huidige vriend ben ik aan het ontdekken wat we samen fijn vinden. We hebben nu een paar keer met iemand anders erbij gesekst en dat vond ik leuk. Ik ben gek op deze man, maar seks kan ik los van de liefde zien.”