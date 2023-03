Pas getrouwd: Mieke en Thierry in Tongeren

Tongeren

Thierry Delaruelle (64) uit Tongeren, geniet van zijn pensioen

Mieke Troosters (54) uit Tongeren, buurtwerker bij Stad Tongeren

Kinderen: Hendrik (39), Karel (28) en Lieve (27); Mieke (44) en Tom (37)

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “35 jaar geleden waren we dolverliefd, maar toen mocht het niet omdat er 10 jaar leeftijdsverschil is”, vertelt Mieke. “Vorig jaar zijn we elkaar weer tegengekomen en de vonk was er nog altijd.”(diro)

