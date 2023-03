Pas getrouwd: Ward en Lien in Hasselt

Hasselt

Ward Vanderheyden (34) uit Budingen, IT-consultant bij Plat4motion in Mechelen

Lies Cuyvers (29) uit Neerpelt, ambtenaar bij FOD Financiën in Hasselt

Kinderen: Amber (8 maanden)

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “In onze studententijd waren we kotgenoten in Diepenbeek en daar zijn we ruim elf jaar geleden een koppel geworden”, vertelt het bruidspaar. (raru)

