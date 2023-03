Pas getrouwd: Jelle en Siel in Lommel

Lommel

Jelle Meynen (27) uit Koersel, arbeider bij Van Hees Metalen in Lommel

Siel Van Langendonck (23) uit Tessenderlo, opvoeder bij Ter Heide Zonhoven

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “Tijdens carnaval in 2015. Jelle was verkleed en kwam op bezoek bij familie. Daar hebben we elkaar voor het eerst gezien en dan zijn we beginnen daten. Op 30 mei 2015 is de vonk overgeslagen.” (nma)

