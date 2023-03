Pas getrouwd: Vanessa en Koen in Dilsen-Stokkem

DILSEN-STOKKEM

Koen Mertens (46) uit Maasmechelen, takelwagenchauffeur bij Vanderveken in Elen

Vanessa Veyt (44) uit Tienen, adjunct-stationschef bij NMBS Brussel

Kinderen: Lotte (21), Bram (20), Guus (10)

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “We zijn een stel sinds 2008”, weet Vanessa. “In 2010 huwden we voor de wet. Nu 12,5 jaar later huwen we voor de kerk. We wonen in Elen.”(mmd)

Bekijk hier alle Limburgse huwelijken