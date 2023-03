Pas getrouwd: Özlem en Niels in Hasselt

Hasselt

Niels Arts (40) uit Diepenbeek, projectleider bij staalbedrijf Hercon in Houthalen

Özlem Uyar (42) uit Schoonbeek, office manager bij staalbedrijf Hercon in Houthalen

Kinderen: Atakan (20), Altan (15), Jullian (8) en Jake (6)

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “Nee, niet op het werk”, lacht het bruidspaar. “We kennen elkaar al heel lang, we zijn naar dezelfde school geweest en we hebben allebei toneel gespeeld bij Jota in Diepenbeek, maar daarna zijn we mekaar uit het oog verloren. Twintig jaar geleden hebben we elkaar opnieuw ontmoet en drie jaar geleden zijn we een koppel geworden.” (raru)

