Vijf mensen verdwenen na nachtje uit in Wales: drie van hen dood teruggevonden na auto-ongeluk

Drie van de vijf personen die zaterdag als vermist waren opgegeven na een avondje uit in de Welshe hoofdstad Cardiff, zijn dood aangetroffen na een auto-ongeluk. De andere twee zijn zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht.

mtm Bron: The Guardian

De vrouwen Sophie Russon (20), Eve Smith (21) en Darcy Ross (21) werden zaterdagochtend in de vroege uurtjes voor het laatst gezien in Cardiff, nadat ze vanuit Porthcawl naar de Welshe hoofdstad waren afgereisd voor een avondje uit. Ze waren samen op stap geweest met Rafel Jeanne (24) en Shane Loughlin (32), twee mannen uit Cardiff, die ook als vermist waren opgegeven.

In de nacht van zondag op maandag werd hun wagen aangetroffen in de wijk St Mellons. Drie van de inzittenden waren overleden, twee anderen werden met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. “We vermoeden dat ze betrokken waren bij een auto-ongeval”, aldus de politie. “Wanneer dat ongeval precies plaatsvond, is echter nog niet duidelijk.”