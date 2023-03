Bruno Tobback: “Vooruit wil meestemmen over stikstofakkoord, maar regeringsdeelname is sciencefiction”

Vooruit is nog steeds bereid om een degelijk stikstofakkoord goed te keuren in het Vlaams Parlement. Dat zegt Bruno Tobback, milieuspecialist van de partij. Een regeringsdeelname noemt hij echter sciencefiction.

“We hebben altijd gezegd dat we het krokusakkoord van vorig jaar steunen”, zegt Tobback. “Wat er ondertussen voorligt, weten we niet, dat moeten we eerst zien. Maar als het een goed akkoord is, zijn we bereid om te steunen.”

De saldering, waar cd&v zo op aandringt, vindt Tobback geen goed idee. Als er een landbouwbedrijf stopt, wil cd&v die uitstootmarge verdelen over de andere bedrijven in de buurt. “Dat was volgens mij toch vooral een plannetje van cd&v om opnieuw een openbaar onderzoek te kunnen organiseren”, zegt Tobback. “Een vertragingsmanoeuvre dus, om de zaak over de verkiezingen te tillen. Maar als die saldering kan kaderen in een voldoende snelle afbouw van de veestapel, kan dat voor ons bespreekbaar zijn.”

Wat het onderscheid tussen landbouw en industrie betreft, zit Vooruit op de lijn van N-VA. “Of beter: N-VA zit op onze lijn”, aldus Tobback. “Er is nu eenmaal een verschil tussen ammoniak, dat de landbouw uitstoot, en NOx, dat de industrie uitstoot. Beide zijn een probleem, maar een verschillend probleem.”

Een eventuele deelname aan de regering, noemt Tobback onrealistisch. “We zijn een jaar voor de verkiezingen, ik zou niet weten hoe je dat nog moet doen. Het is niet omdat N-VA in dit dossier op onze lijn zit, dat dat ook in andere dossiers zo is. Als we met minister Diependaele moeten beginnen te discussiëren over huisvesting, dan zijn we al bij de verkiezingen.”