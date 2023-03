Analisten maken twee spelers van Man United met de grond gelijk na 7-0-nederlaag tegen Liverpool: “Slechtste prestatie ooit”

Hét gespreksonderwerp na de speeldag in de Premier League is de 7-0-overwinning van Liverpool tegen Manchester United. De Mancunians zijn ineens van hun wolk gedonderd een week na het binnenhalen van de Carabao Cup en manager Erik ten Hag was boos en hekelde het “onprofessionele” instelling van zijn spelers. Analisten namen twee spelers van United in het bijzonder op de korrel.

De eerste die het moest ontgelden, was captain Bruno Fernandes. “Ik heb er genoeg van dat hij de hele tijd zijn armen in het rond gooit, niet terugloopt en op iedereen staat te vitten”, zei Gary Neville, ex-speler van Manchester United. “Toen hij een duw tegen de borst kreeg van Konate, ging hij neer en greep naar zijn gezicht. Dat is geen gedrag dat je verwacht van een aanvoerder van Manchester United. Het was beschamend.”

“Fernandes’ lichaamstaal was schandalig”, voegde collega-presentator en voormalig ploegmakker van Gary Neville bij United, Roy Keane, eraan toe.

Chris Sutton had het over de match van Bruno Fernandes als “een van de slechtste optredens van een Premier League-speler ooit”.

Ook de Braziliaan Antony moest het ontgelden. Micah Richards (ex-Manchester City) beschuldigde de vleugelspeler van 97 miljoen euro van “wandelen” en het verzaken van hulp voor rechtsback Diogo Dalot. Richards zei dat United “met tien man speelde” door zijn passief gedrag.

“Er was geen communicatie tussen Dalot en Antony, het was alsof United met 10 man speelde omdat Antony zijn werk aan die kant niet deed,” zei Richards op Match of the Day 2. “We weten allemaal hoe goed Robertson en Alexander-Arnold zijn in de full-back posities, dus je zou denken dat Antony zou proberen om Robertson te volgen, maar dat deed hij niet. Was het omdat Ten Hag hem dat had gevraagd of was hij gewoon lui?”