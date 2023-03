De daders werden gefilmd in de slaapkamer van Jason en Océane. Die waren aan het werk toen de inbraak gebeurde. — © if, Cofre Photography

Oostende

Een jong koppel uit Oostende is danig onder de indruk nadat ze zaterdagavond inbrekers over de vloer kregen. Twee mannen drongen rond 19.30 uur het huis van Jason Eerebout (29) en Océane Crépel (27) binnen en gingen met een kluis en juwelen lopen. De daders werden gefilmd hoe ze naast het babybedje in de slaapkamer stonden. “Dit geeft een heel vies gevoel.”