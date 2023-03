Crelan geeft coöperanten meer dividend

Crelan zelf spreekt van “zeer sterke financiële jaarcijfers in een uitdagende context”. De nettowinst, 158,2 miljoen euro, bedroeg wel maar een kwart van de winst in 2021 (660 miljoen euro), maar dat had vooral te maken met uitzonderlijke meevallers in 2021. De onderliggende nettowinst steeg wel met 8,4 procent tot 163,9 miljoen euro. “

Dit goede bedrijfsresultaat wordt deels verklaard door de groei met maar liefst 12 procent van het netto bancair product (vergelijkbaar met de omzet, red.) tot 942 miljoen euro”, aldus Crelan in een persbericht.

De bankengroep geeft onder meer mee dat ze eind vorig jaar in totaal 30,3 miljard euro aan gereglementeerde spaartegoeden beheerde en 13,1 miljard euro belegd kapitaal buiten balans. De groep realiseerde ook voor 6,2 miljard euro aan particuliere leningen voor Belgische gezinnen en 2 miljard euro aan nieuwe leningen voor zelfstandigen, kleine ondernemers en landbouwers.

“In lijn met het prima resultaat”, stelt Crelan voor om het dividend voor de 280.000 coöperatieve aandeelhouders op te trekken naar 4 procent. De voorbije jaren was dat 3 procent.

De overname van Axa Bank België door Crelan werd eind 2021 afgerond. De fusie van beide banken is gepland in het voorjaar van 2024. Vanaf dan zal alles met het logo van Crelan gebeuren.