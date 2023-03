Vroeg op het startpodium: Van Aert vertrekt als zevende in openingstijdrit Tirreno Adriatico, topfavoriet Ganna komt laat in actie

Van Aert gaat als zevende van start in de tijdrit van 11,5 km in de Tirreno Adriatico. — © Gian Mattia D'Alberto /LaPresse/

Spurter Dylan Groenewegen rolt als eerste van het podium om 12u50 en vanaf dan vertrekt er om de minuut een renner tot de onbekende Italiaan Valerio Conti als laatste van start gaat om 15u43. Wout van Aert is zes minuten na Groenewegen al aan de beurt om 12u56. Van Aert kondigde gisteren zelf aan dat hij niet verwacht al over de conditie te beschikken om mee te doen voor een resultaat, maar misschien is zijn vroege starttijd toch een strategische keuze. De lokale buienradar voorspelt namelijk dat het nagenoeg de hele dag zou miezeren in Lido di Camaiore, maar om 14u zou er iets meer water uit de lucht komen vallen.

Lang in de ‘hot seat’?

Nadeel kan wel zijn dat Van Aert door die vroege start een hele poos op de ‘hot seat’ moet blijven zitten. Op de echte chronospecialisten is het dan nog eventjes wachten. Olympisch kampioen en teamgenoot van Van Aert, Primoz Roglic, start om 15u00. Ganna vertrekt pas als op drie na laatste om 15u40. Bij gebrek aan kleppers als Küng, Bissegger, Evenepoel en wereldkampioen Foss wordt het voor Van Aert misschien zelfs een klus om niet op het podium te eindigen, tenzij hij ervoor verkiest om op het natte wegdek geen risico’s te nemen.

Filippo Ganna (links) start als topfavoriet aan de chronorproef. — © BELGA

Starttijden:

12u50: Dylan Groenewegen

12u56: Wout van Aert

13u07: Fabio Jakobsen

13u35: Tom Pidcock

13u51: Greg Van Avermaet

14u10: Dylan van Baarle

14u18: Jasper Philipsen

14u25: Magnus Sheffield

14u33: Jai Hindley

14u35: Tiesj Benoot

14u41: Ben O’Connor

14u46: Adam Yates

14u52 Biniam Girmay

14u58: Aleksandr Vlasov

15u00: Primoz Roglic

15u15: Thymen Arensman

15u25: Wilco Kelderman

15u22: Enric Mas

15u27: Mikel Landa

15u33: Mathieu van der Poel

15u36: Joao Almeida

15u40: Filippo Ganna