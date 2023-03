Hilde Crevits (cd&v) reageert op ultimatum van Jan Jambon (N-VA): “We zijn het niet eens met wat op tafel ligt”

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) wacht nog tot dinsdag op een antwoord van cd&v op zijn “ultieme” voorstel in het stikstofdossier. De kans dat er een positief antwoord komt, is echter klein. “We zijn het niet eens met wat er nu op tafel ligt”, zo verklaarde cd&v-minister Hilde Crevits aan VRT.

“Het dossier - zoals het er nu uitziet - biedt te weinig perspectief voor jonge boeren”, aldus Crevits. “Heel veel landbouwgezinnen zitten in de problemen en wij willen dat er voor hen een toekomst is.”

Ook Jo Brouns, voor cd&v minister van Landbouw , reageerde maandag in ‘De ochtend’ op Radio 1. “Het gaat hier om een héél belangrijk dossier voor heel Vlaanderen”, zo luidde het onder meer “Voor de toekomst van onze natuur, onze landbouwers en onze economie. We willen hier dus absoluut aan voortwerken. Dat hebben we zondagavond ook duidelijk gemaakt. Het is gewoon te belangrijk.”

Volgens Brouns ligt de bal niet in het kamp van zijn partij, maar wel bij Vlaams minister-president Jan Jambon. “Het is mijn diepe wens dat we rond tafel kunnen blijven zitten om voort te werken. Ik heb ook op geen enkel moment horen zeggen dat ze ons uit de Vlaamse regering willen duwen. Het zijn moeilijke omstandigheden, dat is absoluut waar, maar wij zijn bereid om te blijven zoeken naar oplossingen. Onze toekomst, onze eigen voedselvoorziening staat hier op het spel. Ik wil niet dat we dezelfde fout maken als voor onze energiewinning en binnen vijftien jaar terugkijken en beseffen dat we vandaag de verkeerde keuze hebben gemaakt.”

Op de vraag hoe lang er dan nog verder onderhandeld moet worden, antwoordde Brouns kort. “Tot we een akkoord hebben.”

cd&v-minister Jo Brouns. — © BELGA

De cd&v-top zat zondagavond nog samen om zich te beraden over haar toekomst in de Vlaamse regering, maar eerder lieten de christendemocraten al weten dat het “ultieme” voorstel van Jambon voor hen niet voldoet. “Jambon probeert de bal in ons kamp te leggen, maar we hebben al neen gezegd”, zo vernam Belga uit goede bron. “De bal blijft in het kamp van Jambon liggen om te komen tot een beter akkoord.”

Het ultimatum van Jambon loopt af op dinsdag, maar het lijkt nu al zo goed als zeker dat de Vlaamse regering er ligt. Wellicht gaan N-VA en Open Vld voort met een minderheidskabinet en moeten ze dan voor alle dossiers naar een wisselmeerderheid zoeken in het Vlaams Parlement. Indien de cd&v-ministers zelf niet opstappen, kunnen ze via een constructieve motie van wantrouwen uit de regering worden gegooid. Het parlement moet dan wel meteen vervangers voorstellen, die dan ook meteen ingezworen zijn.