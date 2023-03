VIDEO. Remco Evenepoel doet ploegmakker afzien op hoogtestage: “Het ging een rustige training zijn...”

Remco Evenepoel zit momenteel in Spanje om zich voor te bereiden op de Ronde van Catalonië (en andere doelen in het seizoen). Ook Fausto Masnada is mee en de Italiaan van Soudal Quick-Step dacht zondag een “rustige training” te ondernemen met de wereldkampioen. Maar Masnada liet op Instagram weten dat het toch best hard ging, met een beeld van zijn snelheidsmeter die richting de 66 kilometer per uur ging.