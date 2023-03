Opnieuw aanslag in Mechelen: daders gooien explosief naar woning, ook drie auto’s beschadigd

Er is zondagnacht een nieuwe aanslag gepleegd in Mechelen. Deze keer viseerden de daders een woning in de Jeanne Hellemansstraat in Mechelen-Zuid. Er werd een explosief tegen de deur van het huis gegooid. Ook drie auto’s liepen schade op.

De feiten speelden zich kort voor half vier maandagochtend af. Buurtbewoners werden gewekt door twee tot drie hevige knallen. Heel snel werd duidelijk dat het om een nieuwe aanslag ging. Een of meerdere personen hebben een explosief naar de voordeur van een woning gegooid. De klap was zo hevig dat de deur en een raam beschadigd raakten. Ook de houten latten van het portaal aan de voordeur vielen de door de hevige knal naar beneden.

© Theo Derkinderen

Ook een auto van de bewoners werd door de daders geviseerd. Onder het voertuig kwam eveneens een explosief tot ontploffing. Daardoor is er schade aan de onderkant van het voertuig. Ook twee andere voertuigen liepen schade op.

Gewonden vielen er niet bij de aanslag. Wat het motief van de daders is, is voorlopig nog niet duidelijk. Of er een link is met het drugsmilieu, wordt volop onderzocht.

© Theo Derkinderen

De politie stelde een perimeter in voor het onderzoek en ook het gerechtelijk labo kwam ter plaatse voor een onderzoek.

Derde aanslag

Het gaat al om de derde aanslag op minder dan drie weken tijd in Mechelen. Op 16 februari werd een woning in de Bethaniënstraat geviseerd. Toen werd er met een brandbom naar een woning gegooid. Het vuur doofde gelukkig uit zichzelf. Een dag later werd een auto in brand gestoken in de Kalverenstraat, in de wijk Nekkerspoel. Vrij snel bleek dat de daders de intentie hadden om het vuur te laten overslaan naar een woning vlakbij. Dat kon op het nippertje worden vermeden.

Enkele dagen later werden dan slogans aangebracht op de rolluiken van twee woningen. In de Bethaniënstraat werd het woord ‘dief’ gespoten met een verfbus. Daarbij vergisten de daders zich meer dan waarschijnlijk van adres en brachten ze het opschrift aan op het huis dat naast de woning naar waar de molotovcocktail was gegooid. Op de woning in de Kalverenstraat werd dan weer het woord ‘hoer’ gespoten.

Voor de aanslag in de Bethaniënstraat kon ondertussen een verdachte worden opgepakt in Nederland. Een tweede aanslag in dezelfde straat kon op het nippertje verijdeld worden nadat de politie een wagen aan de kant zette waarin zaken aanwezig waren die konden gebruikt worden bij het plegen van een aanslag. De twee inzittenden zitten ondertussen in de gevangenis.