Er komt een ‘Live aid’ voor Oekraïne en heel wat supersterren werden al gevraagd: “Dit wordt enorm”

Om de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne te helpen, wordt op 24 juni een grootschalig benefietconcert gehouden in het wereldberoemde Wembley-stadion. Onder meer U2, The Rolling Stones en Pink werden al gevraagd om op te treden. “Dit wordt enorm.”

Met ‘Live aid’ werd in 1985 een zestien uur durend internationaal benefietconcert gehouden ter ondersteuning van de slachtoffers van de hongersnood in Ethiopië. Onder meer U2, Status Quo, Dire Straits, Queen, Elton John en Paul McCartney traden toen op tijdens gelijktijdige optreden in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en enkele kleinere locaties verspreid over de wereld. Er werd toen bijna 250 miljoen euro ingezameld.

Op 24 juni zal er opnieuw een ‘Live aid’-achtig benefiet worden georganiseerd, zo meldt The sun. Net als in 1985 zou de Ierse rockband U2 mogelijk opnieuw van de partij zijn en ook aan The Rolling Stones, The Killers en Pink werd al gevraagd om die dag op te treden in het Wembley-stadion in Londen. Volgens de Britse krant zullen binnenkort ook Paul McCartney, Adele, Florence and the Machine en Noel Gallagher nog worden benaderd. Voorlopig is niet duidelijk wie er al heeft toegezegd en wie niet.

“Het wordt enorm”, zo verklaarde een bron aan The sun. “Er werd al een tijdje over nagedacht, maar nu is er ook een datum vastgelegd én geboekt in het Wembley-stadin. Uitnodigingen om op te treden gaan massaal de deur uit naar de grootste namen in de branche. Natuurlijk zijn we er ons van bewust dat veel supersterren op relatief korte termijn verplichtingen zullen hebben, maar we zijn optimistisch dat een aantal van de gevraagden al boord zullen komen.”

“Voor bands als U2 - die vrij uitgesproken zijn over hun mening over oorlog en conflict - is dit een geweldige kans om de ernst van de situatie in Oekraïne onder de aandacht te brengen. Een evenement van deze omvang kan ook echte politieke druk uitoefenen op de Russen.”