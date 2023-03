Thomas Detry wordt 25ste in Arnold Palmer Invitational, Kurt Kitayama triomfeert

Thomas Detry is met een slotronde van 72 slagen op een gedeelde 25ste plaats geëindigd in de Arnold Palmer Invitational, die werd betwist op de Bay Hill golfbaan in het Amerikaanse Orlando, Florida.

Detry, die voor de aanvang van de ultieme ronde op een gedeelde negentiende plaats stond, leverde een scorekaart af waarop twee birdies en twee bogeys stonden, wat resulteerde in par. Met zijn totaalscore van 286 slagen, twee onder par, had hij zeven slagen meer nodig dan de Amerikaan Kurt Kitayama die zich de beste toonde.

De 30-jarige die tot twee jaar terug nog actief was op de European Tour, waarop hij de Mauritius- en de Oman Open won, was in de eindafrekening een slag beter dan de Noord-Ier Rory McIlroy, winnaar van het toernooi in 2018 en de Amerikaan Harris English.

Voor Kitayama is het zijn eerste overwinning op het Amerikaanse PGA Tourcircuit. Hij houdt aan de zege 3,6 miljoen dollar over.