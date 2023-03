Novak Djokovic kan ondanks brief aan Joe Biden niet deelnemen aan Indian Wells, opnieuw gevolg van vaccinweigering?

Novak Djokovic heeft zich afgemeld voor het Masters 1.000-toernooi van Indian Wells (Californië), zo hebben de organisatoren gezegd. De nummer één van de wereld mag volgens de organisatoren de Verenigde Staten niet in omdat hij niet gevaccineerd is tegen het coronavirus. in De VS is het nog verplicht om gevaccineerd te zijn als je als buitenlander het land wil binnenkomen, een verplichting die allicht in mei vervalt.