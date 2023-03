Wachttijd voor zorgbudget mensen met handicap kan oplopen tot twintig jaar

Mensen met een beperking die recht hebben op een zorgbudget, moeten daar in veel gevallen steeds langer op wachten. Dat blijkt uit cijfers die PVDA opvroeg, schrijft Het Laatste Nieuws maandag. Ook De Morgen bericht over de kwestie.

Voor de groep met de laagste prioriteit liep de wachttijd tussen 2017 en 2022 op van 18 jaar en 4 maanden tot 20 jaar. Volgens de recentste cijfers staan in de rij met de langste wachttijd ondertussen ongeveer 10.500 mensen. In de wachtrij van de mensen in prioriteitengroep twee is de wachttijd de voorbije jaren nog forser toegenomen. In 2017 lag die op iets minder dan 2 jaar. Ondertussen staat de teller al op 5 jaar en 3 maanden wachten.

Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits (cd&v) ziet verschillende oorzaken. “Om te beginnen stijgt het aantal zorgvragen in het algemeen. Daarnaast blijkt dat er ook een aangroei is geweest van de wachtlijst in groep twee (...). Tot slot is ‘prioriteitengroep twee’ ook zeer divers samengesteld.” De minister wijst er echter op dat er ook vooruitgang is geboekt. “Voor de mensen met de grootste noden hebben we de wachttijden drastisch ingeperkt.”