Motorrijder steekt middelvinger op, maar wordt dan aangereden en opgepakt

De Amerikaanse Joshua Richardson uit Florida sloeg afgelopen vrijdag met een groep andere motoristen op de vlucht toen ze door enkele agenten werden tegengehouden. Voor de motorrijder liep het echter niet goed af toen hij door een rood licht en over een kruispunt reed. Camerabeelden tonen hoe Richardson zijn middelvinger opsteekt en daarna door een wagen wordt aangereden. Wonder boven wonder liep de motorist geen zichtbare verwondingen op, maar hij kon wel op een hardhandige arrestatie rekenen.