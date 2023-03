Real Madrid blijft opnieuw op gelijkspel steken en ziet kloof met Barcelona weer groter worden

Real Madrid is voor de tweede opeenvolgende week niet verder gekomen dan een gelijkspel in La Liga. In de topper bij Real Betis werd het 0-0. Karim Benzema scoorde wel, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Thibaut Courtois stond zoals gewoonlijk tussen de palen, Eden Hazard bleef negentig minuten op de bank.