Kortrijk Spurs won in Top Division Women (eerste klasse vrouwen) de topper van de speeldag en bij Liège Panthers. Door deze nederlaag moeten de Luikse dames nu Namur Capitale naast zich dulden op de derde stek. Namur Capitale won van Waregem. Castors Braine zegevierde van Brunehaut en blijft stevig tweede. Leider is Kangoeroes Mechelen (15 op 15) dat niet in actie kwam.