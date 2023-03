Dat zal Riemer niet graag zien: Bart Verbruggen en Benito Raman gaan stevig in de clinch na nederlaag tegen AA Gent

Brian Riemer was gehaast na de persconferentie en stapte weg zonder Hein Vanhaezebrouck een hand te geven. Die laatste was daar logischerwijs verbouwereerd over, maar het was een vergetelheid. Riemer had andere zorgen. Na de nederlaag gingen keeper Bart Verbruggen en invaller Benito Raman stevig in de clinch met elkaar. Ook Slimani moest gekalmeerd worden in de spelerstunnel.

“We vielen als ploeg uiteen na de goal”, legde Verbruggen uit. “We waren gewoon geen team meer en dat is normaal onze sterkte. Wat er tussen mij en Benito gezegd is hou ik intern, maar we mogen mekaar best meedelen wat goed en slecht was.”

Brian Riemer en Jan Vertonghen blusten: “We waren niet goed genoeg aan de bal”, aldus de verdediger. “Wij moeten het hebben van ons combinatiespel en dat lukte niet. We kunnen er nog over discussiëren in de kleedkamer, maar daarna moeten weer verder.” De coach vulde aan: “Eens binnen was het kalm. Ik heb liever dat ze spreken met hun voeten dan hun frustraties zo te uiten.”

(jug)